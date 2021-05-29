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futebol

Gripado, Tiago Nunes é mais um desfalque do Grêmio na estreia do Brasileirão

Comandante apresentou sintomas de gripe, realizou teste de Covid-19 e foi preservado pelo departamento médico...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 19:44
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio não terá o técnico Tiago Nunes na estreia do Campeonato Brasileiro. Com sintomas de gripe, ele fica em Porto Alegre, enquanto a delegação vai para Fortaleza, onde o Tricolor encara o Ceará.
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Assim que o comandante sinalizou os sintomas, o Grêmio realizou um teste de Covid-19, que de acordo com o clube deu negativo.
Desfalques
Além do comandante, o Tricolor também não terá Rafinha, Luiz Fernando, Ferreira, Diego Souza e o preparador de goleiros Mauri Lima, todos testaram positivo para o coronavírus.
Confira a provável escalação: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon; Léo Pereira, Ricardinho e Léo Chú.

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