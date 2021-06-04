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futebol

Gripado, Crespo não comandará o São Paulo contra o Atlético-GO

Treinador teve sintomas gripais, testou negativo para a Covid-19 e, por precaução, não dirigirá o Tricolor em Goiânia. Técnico continuará fazendo exames e sendo monitorado...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 11:47

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 11:47

Crédito: STAFF Conmebol
O técnico Hernán Crespo não comandará o São Paulo neste sábado, contra o Atlético-GO, às 19h, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.
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O argentino apresentou sintomas de gripe e, seguindo protocolo de saúde estabelecido pelo departamento médico, ficará afastado de suas funções preventivamente. Vale ressaltar que ele testou negativo para Covid-19, mas seguirá realizando exames e sendo monitorado pelo departamento médico.
VEJA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO Em caso de novos resultados negativos, Cespo estará liberado para dirigir o time na terça-feira (8), às 19h, no duelo de volta contra o 4 de Julho, no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil.
No duelo contra o Atlético-GO, o São Paulo será comandado pelo auxiliar-técnico Juan Branda, parte da comissão técnica do comandante são-paulino. O São Paulo busca mais uma vitória na temporada. A equipe vem de empate sem gols contra o Fluminense e derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2.

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