Griezmann volta a marcar e Barcelona goleia o Villareal

Pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona goleou o Villareal por 4 a 1. Torres, contra, Suárez, Griezmann e Ansu Fati marcaram para o Barça, enquanto Gerard Moreno descontou para os mandantes.
REDENÇÃO?Griezmann teve uma das melhores atuações com a camisa do Barcelona. E a boa partida que fez o francês foi coroada com um lindo gol. O atacante recebeu de Lionel Messi e, de fora da área, deu um belo toque que encobriu o goleiro.
"PISTOLEIRO"Luis Suárez também voltou a marcar. O atacante uruguaio recebeu de Lionel Messi e chutou colocado no contrapé do goleiro. A bola foi parar no ângulo de Asenjo, sem chances de defesa.
DEPENDÊNCIAAssim como nos outros jogos, o Barcelona fez uma boa partida, mas dependeu de Messi para criar. O argentino deu duas assistências no jogo, cobrou uma falta no travessão e chegou até a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR.
IRONIZOUApós gol anulado de Messi, Piqué ironizou a arbitragem. O zagueiro espanhol fez sinal de que estava teclando, querendo dizer que iria reclamar nas redes sociais. Os jogadores do Barcelona não estão muito contentes com a arbitragem do Campeonato Espanhol.
AINDA TEM CHANCECom a vitória, o Barcelona chegou aos 73 pontos. São quatro pontos a menos do líder Real Madrid, mas ainda existem chances matemáticas de ultrapassar o clube merengue.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa quarta-feira (8), o Barcelona recebe o Espanyol, às 17h (horário de Brasília). No mesmo dia, o Villareal visita o Getafe, às 14h30.