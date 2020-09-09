Griezmann se irrita com especulações sobre futuro no Barcelona

O atacante Griezmann não gostou de ser perguntado sobre seu futuro no Barcelona em entrevista dada para a “M6” após o duelo entre França e Croácia pela Liga das Nações. O francês parece farto de especulações envolvendo seu nome e uma possível saída do clube catalão após uma temporada vestindo a camisa blaugrana.

- Se meu futuro está no Barça? Sim, não sei porque as pessoas inventam destinos para ver se um dia vão acertar. Mas estou muito bem lá, sei que tenho a confiança do clube e do treinador. Foi uma temporada complicada para todos e vamos começar novamente.Após ser contratado do Atlético de Madrid, Griezmann firmou um contrato até 2024 com a equipe culé. O campeão do mundo já foi especulado em diversos times da Inglaterra e também viu seu nome envolvido em rumor de troca com João Félix e um retorno para o clube dirigido por Diego Simeone.