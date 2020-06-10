Griezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do Barça

Crédito: Griezmann espera ter destaque dentro e fora de campo com o Barcelona (Reprodução / Twitter

Griezmann não está tendo sua primeira temporada dos sonhos no Camp Nou após ser contratado do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros (R$ 505 milhões, na época). No entanto, o francês contou para os meios oficiais do Barcelona sobre sua expectativa para o retorno do Campeonato Espanhol, mas também como projeta seu futuro na equipe.

- Quero ser alguém importante na equipe, em campo e fora dele. Aproveitar o futebol e ajudar meus companheiros a ganhar todas as partidas.

O camisa 17 também comentou sobre o período em que os jogadores ficaram três meses sem realizar uma partida oficial e o que os culés devem fazer na volta da LaLiga.

- A nível pessoal, a pausa me fez bem, precisava descansar. Há cinco anos que não tinha um descanso mental e físico. Temos muita vontade de voltar, há muito tempo não fazemos uma partida oficial. Nos preparamos bem para esta partida, é importante para começar bem estar 11 finais.