Griezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do Barça

Griezmann não está tendo sua primeira temporada dos sonhos no Camp Nou após ser contratado do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros (R$ 505 milhões, na época). No entanto, o francês contou para os meios oficiais do Barcelona sobre sua expectativa para o retorno do Campeonato Espanhol, mas também como projeta seu futuro na equipe.
- Quero ser alguém importante na equipe, em campo e fora dele. Aproveitar o futebol e ajudar meus companheiros a ganhar todas as partidas.
O camisa 17 também comentou sobre o período em que os jogadores ficaram três meses sem realizar uma partida oficial e o que os culés devem fazer na volta da LaLiga.
- A nível pessoal, a pausa me fez bem, precisava descansar. Há cinco anos que não tinha um descanso mental e físico. Temos muita vontade de voltar, há muito tempo não fazemos uma partida oficial. Nos preparamos bem para esta partida, é importante para começar bem estar 11 finais.
A equipe blaugrana entre em campo neste sábado e vai encarar o Mallorca fora de casa. O Barça lidera o Campeonato Espanhol, mas está apenas com dois pontos de vantagem para o Real Madrid. O técnico Quique Setién também conta com o retorno de Luis Suárez no elenco após cinco meses parado por conta de uma lesão no joelho.E MAIS:Campeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casaAmistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversárioBenfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibusBayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da Alemanha E MAIS: