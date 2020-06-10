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futebol

Griezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do Barça

Francês faz uma primeira temporada contestada, mas é um dos principais nomes do elenco. Atacante também comentou sobre paralisação e volta do Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 11:22

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 11:22

Crédito: Griezmann espera ter destaque dentro e fora de campo com o Barcelona (Reprodução / Twitter
Griezmann não está tendo sua primeira temporada dos sonhos no Camp Nou após ser contratado do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros (R$ 505 milhões, na época). No entanto, o francês contou para os meios oficiais do Barcelona sobre sua expectativa para o retorno do Campeonato Espanhol, mas também como projeta seu futuro na equipe.
- Quero ser alguém importante na equipe, em campo e fora dele. Aproveitar o futebol e ajudar meus companheiros a ganhar todas as partidas.
O camisa 17 também comentou sobre o período em que os jogadores ficaram três meses sem realizar uma partida oficial e o que os culés devem fazer na volta da LaLiga.
- A nível pessoal, a pausa me fez bem, precisava descansar. Há cinco anos que não tinha um descanso mental e físico. Temos muita vontade de voltar, há muito tempo não fazemos uma partida oficial. Nos preparamos bem para esta partida, é importante para começar bem estar 11 finais.
A equipe blaugrana entre em campo neste sábado e vai encarar o Mallorca fora de casa. O Barça lidera o Campeonato Espanhol, mas está apenas com dois pontos de vantagem para o Real Madrid. O técnico Quique Setién também conta com o retorno de Luis Suárez no elenco após cinco meses parado por conta de uma lesão no joelho.E MAIS:Campeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casaAmistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversárioBenfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibusBayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da Alemanha E MAIS:

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