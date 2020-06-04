Griezmann revela desejo de se aposentar na MLS

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Antoine Griezmann, atacante do Barcelona, revelou seu desejo de encerrar a carreira na MLS. Em declaração ao 'Los Angles Times', o francês disse que tem o sonho de jogar nos Estados Unidos.

- Eu não sei qual time, mas quero jogar lá. É um objetivo para mim terminar minha carreira nos Estados Unidos, com a possibilidade de jogar bem, fazer parte do time e lutar por um título - revelou.

- Ganhar a Liga e a Liga dos Campeões com o Barça seria um sonho, e também o meu objetivo, Depois de vencer o que vier. Há outra Copa do Mundo, a Copa do Qatar. E então penso na MLS.