Griezmann revela desejo de se aposentar na MLS

Antoine Griezmann, atacante do Barcelona, revelou seu desejo de encerrar a carreira na MLS. Em declaração ao 'Los Angles Times', o francês disse que tem o sonho de jogar nos Estados Unidos.
- Eu não sei qual time, mas quero jogar lá. É um objetivo para mim terminar minha carreira nos Estados Unidos, com a possibilidade de jogar bem, fazer parte do time e lutar por um título - revelou.
- Ganhar a Liga e a Liga dos Campeões com o Barça seria um sonho, e também o meu objetivo, Depois de vencer o que vier. Há outra Copa do Mundo, a Copa do Qatar. E então penso na MLS.
O Barcelona retorna a campo no dia 13 de junho contra o Mallorca, às 17h (Brasília).E MAIS:Caso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do BarcelonaSem passagem pelas categorias de base, brasileiro busca espaço no futebol do leste europeuEx-Flu e Corinthians, Maurício fala do retorno do Campeonato GregoVÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do BobinhoVÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do Inglês E MAIS: