Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Griezmann revela desejo de se aposentar na MLS

O francês disse não saber qual time especificamente, mas quer jogar nos Estados Unidos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 19:53

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 19:53

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Antoine Griezmann, atacante do Barcelona, revelou seu desejo de encerrar a carreira na MLS. Em declaração ao 'Los Angles Times', o francês disse que tem o sonho de jogar nos Estados Unidos.
- Eu não sei qual time, mas quero jogar lá. É um objetivo para mim terminar minha carreira nos Estados Unidos, com a possibilidade de jogar bem, fazer parte do time e lutar por um título - revelou.
- Ganhar a Liga e a Liga dos Campeões com o Barça seria um sonho, e também o meu objetivo, Depois de vencer o que vier. Há outra Copa do Mundo, a Copa do Qatar. E então penso na MLS.
O Barcelona retorna a campo no dia 13 de junho contra o Mallorca, às 17h (Brasília).E MAIS:Caso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do BarcelonaSem passagem pelas categorias de base, brasileiro busca espaço no futebol do leste europeuEx-Flu e Corinthians, Maurício fala do retorno do Campeonato GregoVÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do BobinhoVÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do Inglês E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados