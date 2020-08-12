Griezmann mostra confiança as vésperas do duelo contra o Bayern

Crédito: Trio de ataque do Barcelona deve começar jogando contra o Bayern nesta sexta (JOSE JORDAN / AFP

Griezmann será peça crucial ao time do Barcelona nesta sexta-feira contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões em sua segunda partida após se recuperar de uma lesão. O francês disse em entrevista para a “Barça TV” que está confiante no trabalho que está sendo feito pelo grupo e que não liga para o favoritismo dos bávaros nas casas de apostas.

- É uma equipe muito potente, física. Estão acostumados a ter a bola. É possível que quem tenha mais a bola seja o vencedor. Se trabalharmos juntos e tivermos a bola o máximo tempo possível, poderemos ganhar. O perigo vem de qualquer lado, por dentro, por fora, pela frente. Será complicado, mas temos tudo para avançar até as semifinais.O atacante também comentou sobre seu estado físico após ter ficado um período parado e ter iniciado o confronto contra o Napoli.

- Os primeiros minutos foram duros, pois não tinha ritmo, mas depois me senti melhor. Temos muita vontade de fazer uma grande partida. Temos muita confiança e sabemos o que devemos fazer para ganhar.