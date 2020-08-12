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futebol

Griezmann mostra confiança as vésperas do duelo contra o Bayern

Atacante francês deve ser peça importante no ataque ao lado de Messi e Suárez e espera não sentir falta de ritmo de jogo como sentiu na partida anterior contra o Napoli...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 11:29

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:29

Crédito: Trio de ataque do Barcelona deve começar jogando contra o Bayern nesta sexta (JOSE JORDAN / AFP
Griezmann será peça crucial ao time do Barcelona nesta sexta-feira contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões em sua segunda partida após se recuperar de uma lesão. O francês disse em entrevista para a “Barça TV” que está confiante no trabalho que está sendo feito pelo grupo e que não liga para o favoritismo dos bávaros nas casas de apostas.
- É uma equipe muito potente, física. Estão acostumados a ter a bola. É possível que quem tenha mais a bola seja o vencedor. Se trabalharmos juntos e tivermos a bola o máximo tempo possível, poderemos ganhar. O perigo vem de qualquer lado, por dentro, por fora, pela frente. Será complicado, mas temos tudo para avançar até as semifinais.O atacante também comentou sobre seu estado físico após ter ficado um período parado e ter iniciado o confronto contra o Napoli.
- Os primeiros minutos foram duros, pois não tinha ritmo, mas depois me senti melhor. Temos muita vontade de fazer uma grande partida. Temos muita confiança e sabemos o que devemos fazer para ganhar.
O vencedor do duelo entre Barcelona e Bayern de Munique irá aguardar o confronto entre Manchester City e Lyon, no sábado, para saber quem será o adversário na fase de semifinal. Os culés contam com os retornos de Busquets e Vidal para o jogo das quartas de final, enquanto os bávaros sofrem com lesões.

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