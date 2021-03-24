Griezmann marca golaço, mas gol contra faz França empatar com a Ucrânia pelas Eliminatórias

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Nesta quarta-feira, a Seleção Francesa recebeu a Seleção Ucraniana no Stade de France, em Paris, pela 1ª rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terminou com empate por 1 a 1, com Griezmann marcando para a França, e Kimpembe (contra) marcando para a Ucrânia.GOLAÇOQuem começou melhor na partida foi a França, que foi firme ao ataque para abrir o placar, e conseguiu ser eficaz aos 19 minutos da primeira etapa, quando uma jogada criada pelo lado direito encontrou Pavard. O lateral passou para Griezmann, que acertou um belo chute dentro da rede.

POUCAS CHANCESAo contrário da França, a Ucrânia não conseguiu ter um volume ofensivo tão bom, e as suas chances pouco apareceram no primeiro tempo. Durante os 45 minutos iniciais, foram apenas dois chutes dos ucranianos, e ambos foram para fora.

EMPATEO início do segundo tempo serviu para mudar completamente o cenário existente na partida. Aos oito minutos, a Ucrânia chegou ao ataque e, em finalização de Sergiy Sydorchuk, a bola desviou no francês Kimpembe, marcando um gol contra para deixar tudo igual no placar.

JOGO MORNOApós o empate da Ucrânia com o gol contra de Kimpembe, a França foi ao ataque e buscou marcar para sair da partida com a vitória, mas a seleção atual campeã do mundo não foi eficaz para tal. A partida apresentou-se de forma morna no restante do segundo tempo.