Griezmann é apresentado oficialmente pelo Atlético de Madrid

Após atuar pela Seleção Francesa pelas Eliminatórias Europeias, Antoine Griezmann já retornou à Espanha para ser apresentado oficialmente pelo Atlético de Madrid. A apresentação aconteceu nesta quarta-feira, no Estádio Wanda Metropolitano, ao lado do presidente do clube, Enrique Cerezo. O atacante está emprestado pelo Barcelona e já realizou seu primeiro treino com seus antigos e novos companheiros de clube.
Griezmann teve sua primeira passagem pelo Atlético de Madrid entre 2014 e 2019. Sendo assim, o primeiro treino do atacante teve a presença de velhos conhecidos e também de seus novos companheiros que chegaram após sua saída do clube espanhol.
Em sua volta ao clube, Griezmann vai usar uma numeração diferente da que estava acostumado a usar no Atlético de Madrid. O atacante francês não vai vestir a camisa 7, que hoje pertence ao jovem João Félix. Sendo assim, Griezmann vestirá a camisa de número 8, que estava com Saúl, antes de ser negociado com o Chelsea.