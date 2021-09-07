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futebol

Griezmann brilha, e França vence a Finlândia pelas Eliminatórias da Europa

Com dois gols de Antoine Griezmann, franceses venceram os finlandeses por 2 a 0 em confronto do grupo D...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 17:46
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Seleção Francesa conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, os franceses bateram a Finlândia por 2 a 0 na 6ª rodada do grupo D com dois gols marcados por Antoine Griezmann.Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOA Seleção Francesa começou melhor na partida, e foi quem encontrou o primeiro gol do confronto. Aos 25 minutos, Karim Benzema contribuiu com uma assistência para Antoine Griezmann marcar um belo gol e abrir o placar do jogo.
Os finlandeses, ao contrário dos franceses, não atacaram o suficiente durante o primeiro tempo. Nos 45 minutos iniciais, foram apenas duas finalizações para a Finlândia, sendo apenas uma para o gol do goleiro Hugo Lloris, que fez a defesa.
SEGUNDO TEMPONo início da segunda etapa do confronto, os franceses conseguiram ampliar a sua vantagem após forte pressão no primeiro tempo. Em jogada criada no lado direito, Antoine Griezmann fez mais um gol para a França aos oito minutos de partida.
A Finlândia apresentou um ataque ainda pior do que o do primeiro tempo nos 45 minutos finais. Durante a segunda etapa, os finlandeses conseguiram achar apenas uma finalização, que foi travada e não gerou perigo algum aos franceses.
SEQUÊNCIAA França enfrenta a Bélgica na final da Uefa Nations League às 16:45h (de Brasília) do dia 7 de outubro. A Finlândia, por sua vez, enfrenta a Ucrânia às 13h (de Brasília) do dia 9 de outubro.
RESULTADOS DO DIAGrupo AAzerbaijão 0x3 PortugalIrlanda 1x1 Sérvia
Grupo DBósnia 2x2 CazaquistãoFrança 2x0 Finlândia
Grupo F​Áustria 0x1 EscóciaDinamarca 5x0 IsraelIlhas Faroés 2x1 Moldávia
Grupo GMontenegro 0x0 LetôniaHolanda 6x1 TurquiaNoruega 5x1 Gibraltar
Grupo HCroácia 3x0 EslovêniaRússia 2x0 MaltaEslováquia 2x0 Chipre

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