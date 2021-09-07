Griezmann brilha, e França vence a Finlândia pelas Eliminatórias da Europa

A Seleção Francesa conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, os franceses bateram a Finlândia por 2 a 0 na 6ª rodada do grupo D com dois gols marcados por Antoine Griezmann.Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOA Seleção Francesa começou melhor na partida, e foi quem encontrou o primeiro gol do confronto. Aos 25 minutos, Karim Benzema contribuiu com uma assistência para Antoine Griezmann marcar um belo gol e abrir o placar do jogo.
Os finlandeses, ao contrário dos franceses, não atacaram o suficiente durante o primeiro tempo. Nos 45 minutos iniciais, foram apenas duas finalizações para a Finlândia, sendo apenas uma para o gol do goleiro Hugo Lloris, que fez a defesa.
SEGUNDO TEMPONo início da segunda etapa do confronto, os franceses conseguiram ampliar a sua vantagem após forte pressão no primeiro tempo. Em jogada criada no lado direito, Antoine Griezmann fez mais um gol para a França aos oito minutos de partida.
A Finlândia apresentou um ataque ainda pior do que o do primeiro tempo nos 45 minutos finais. Durante a segunda etapa, os finlandeses conseguiram achar apenas uma finalização, que foi travada e não gerou perigo algum aos franceses.
SEQUÊNCIAA França enfrenta a Bélgica na final da Uefa Nations League às 16:45h (de Brasília) do dia 7 de outubro. A Finlândia, por sua vez, enfrenta a Ucrânia às 13h (de Brasília) do dia 9 de outubro.
RESULTADOS DO DIAGrupo AAzerbaijão 0x3 PortugalIrlanda 1x1 Sérvia
Grupo DBósnia 2x2 CazaquistãoFrança 2x0 Finlândia
Grupo FÁustria 0x1 EscóciaDinamarca 5x0 IsraelIlhas Faroés 2x1 Moldávia
Grupo GMontenegro 0x0 LetôniaHolanda 6x1 TurquiaNoruega 5x1 Gibraltar
Grupo HCroácia 3x0 EslovêniaRússia 2x0 MaltaEslováquia 2x0 Chipre