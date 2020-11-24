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futebol

Griezmann afirma não ter problema com Messi e esclarece polêmicas

Atacante francês afirmou não ter contato com tio e com ex-agente que criticaram o craque argentino. Griezmann também contou passagem sobre sua chegada ao Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 09:10

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 09:10

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Em entrevista ao programa ‘Universo Valdano”, Griezmann fez questão de esclarecer as recentes polêmicas envolvendo Messi e que foram criadas por seu tio e por seu ex-agente. O francês afirmou que não tem contato com os dois personagens que tumultuaram o vestiário do Barcelona e que possui muito respeito pelo argentino.
- Desde o dia que me casei, não tenho relação com Eric Olhats (ex-agente). Ele foi convidado para o meu casamento e na mesa de honra, ele não foi, estou muito chateado e não tenho relação com ele. Disse à Messi que não tenho nada a ver com eles, que não tenho nem o telefone do meu tio e com o outro não tenho relação. Falei para colocar ordem, era importante esclarecer.Griezmann também lembrou de uma das primeiras conversas que teve com o camisa 10 logo que chegou na equipe culé.
- Falei com Leo quando cheguei e ele me disse que estraguei tudo quando me recusei a ir (ao Barcelona) pela primeira vez, porque tinha feito comentários públicos e que no final eu disse não. Mas ele me contou que uma vez que eu estivesse em sua equipe, ele morreria comigo.
Após o início destas polêmicas, Messi desabafou em público dizendo que “estava cansado de ser todos os problemas do Barcelona” em um momento tão complicado na sua relação com o clube catalão. Apesar dos problemas, Ronald Koeman e Rakitic, atualmente no Sevilla, afirmaram que nunca viram problemas entre os dois companheiros.

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