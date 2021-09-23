Greuther Fürth x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Tem duelo bávaro nesta sexta-feira pelo Campeonato Alemão. Na abertura da rodada, em jogo válido pela sexta jornada do torneio nacional, o líder Bayern de Munique visita o lanterna Greuther Fürth. O jogo acontece no Estádio Laubenweg, às 15h30 (de Brasília).GREUTHER FÜRTHLanterna do Campeonato Alemão com apenas um ponto conquistado em cinco partidas disputadas, o Greuther Fürth não poderia ter adversário mais difícil neste momento. Antes da partida, o técnico Stefan Leitl classificou o duelo contra o Bayern como o seu maior desafio.
- É definitivamente o maior desafio. Uma das melhores equipes do mundo joga aqui conosco. Queremos enfrentar este jogo com muita alegria. Desfrutar do ambiente e depois tentar nos mantermos compactos o maior tempo possível com muita coragem e presença - disse Leitl.
BAYERN DE MUNIQUEDepois de golear o vice-lanterna Bochum na última rodada, agora é a vez de encarar o último colocado. Apesar de reconhecer a superioridade de sua equipe, o técnico Julian Nagelsmann não quis cantar vitória antes do tempo e afirmou que sua equipe precisará lutar muito para vencer.
- Temos que nos preparar para muita luta e um adversário que vai estar em profundidade. É claro que somos favoritos amanhã. Precisamos de três pontos, só esses nos levarão mais longe para o décimo campeonato consecutivo. Certamente não vamos subestimar ninguém - disse Nagelsmann.
FICHA TÉCNICA
Greuther Fürth x Bayern de MuniqueBundesliga - Campeonato Alemão6ª RodadaData e horário: 24/09/2021, às 15h30 (de Brasília)Local: Estádio Laubenweg, em Fürth (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
GREUTHER FÜRTH (Técnico: Stefan Leitl)Burchert; Bauer, Viergever e Barry; Meyerhöfer, Seguin, Griesbeck, Dudziak e Willems; Nielsen e Hrgota.
Desfalques: Jessic Ngankam e Gideon Jung (lesionados); Gian-Luca Itter (dúvida).
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich, Goretzka, Sabitzer (Gnabry), Müller e Sané; Lewandowski.
Desfalques: Ulreich (lesionado); Coman (problemas cardíacos); Tolisso, Musiala e Gnabry (dúvidas).