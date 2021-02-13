Grêmio x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

O São Paulo enfrenta o Grêmio neste domingo (14), às 20h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. As duas equipes brigam para garantirem suas vagas diretamente na fase de grupos da Libertadores, ambas mirando o G-4.Simule os jogos do São Paulo na reta final do Brasileirão!

Com Juanfran, Pablo e Igor Gomes suspensos (todos pelo 3º amarelo), o São Paulo terá que usar alguns reservas no duelo de tricolores, além de ter uma dúvida para o meio de campo, uma vez que o meia Gabriel Sara, que seria o substituto para Igor Gomes, ainda está em recuperação e deve ser desfalque para a partida.

Os principais candidatos para assumirem as vagas são Igor Vinícius no lugar de Juanfran, Hernanes no lugar de Igor Gomes (caso Sara não possa jogar) e Gonzalo Carneiro substituindo Pablo.Já do lado do Grêmio, o zagueiro Pedro Geromel desfalcará a equipe, ainda se recuperando de lesão no tornozelo esquerdo sofrida no último Grenal, no dia 24 de janeiro. O treinador Renato Gaúcho volta a contar com Diego Souza e Victor Ferraz, que desfalcaram a equipe na última rodada por causa do terceiro amarelo.

O zagueiro Kanneman é dúvida para a partida, uma vez que segue sentindo dores no púbis, mesmo que nenhuma lesão tenha sido confirmada nos exames. O atleta não apareceu nas imagens do treinamento divulgadas pelo clube e é dúvida para o jogo. Paulo Miranda e David Braz são as opções para a vaga do argentino.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO PAULOLocal: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).Data/Horário: 14 de fevereiro de 2021 (domingo), às 20h30.Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).Assistentes: Bruno Boschilia (PR), Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Roger Goular (RS).VAR: Adriano Milczvski.Onde acompanhar: Sportv, Premiere e Tempo Real no LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes (Gabriel Sara); Luciano e Carneiro (Vitor Bueno). Técnico: Marcos Vizolli.Desfalques: Juanfran, Igor Gomes e Pablo (Todos pelo 3º Amarelo), Gabriel Sara (dúvida) e Paulinho Boia (lesão).Pendurados: Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Vitor Bueno e Igor Vinicius.