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futebol

Grêmio x CRB: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Compromisso entre equipes de momentos bem diferentes ocorre no próximo sábado (30)...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 08:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 08:41
Pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Grêmio e CRB se enfrentam no próximo sábado (30), às 16h30 (de Brasília), em jogo que opõe lados com climas muito distintos para o compromisso do fim de semana na cidade de Porto Alegre.>Campeão do BBB, Arthur Aguiar ganha vários memes com futebolGRÊMIO
O Imortal chega para o segundo jogo em casa na segundona depois de uma sofrida, porém fundamental vitória como visitante sobre o Operário, emendando o segundo triunfo consecutivo e dando mais confiança ao torcedor na briga pelo retorno à elite.
CRB
Já para o Galo da Praia, o título do Alagoano já é visto como mérito distante em meio a campanha até aqui sem vitórias na Série B. Tamanha é a instabilidade e clima de pressão existente que, em vídeo que circula nas redes, o técnico Marcelo Cabo foi visto batendo boca de maneira mais acalorada com um torcedor na cidade de Maceió. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GREMIO x CRB
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 30/04/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas FerreiraOnde assistir: Premiere
GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)
Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Elias Manoel, Biel e Diego Souza.
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)
Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Iago Mendonça e Bryan; Marthã, Yago e Rafael Longuine; Richard, Fabinho e Anselmo Ramon.
Crédito: PartidaaconteceránaArena(Divulgação/Grêmio

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