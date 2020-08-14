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Grêmio x Corinthians: escalações, desfalques e onde ver a partida

Timão busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor gaúcho quer manter invencibilidade na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 19:27

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:27

Crédito: Everton Pereira/Ofotografico/Lancepress!
Vindo de derrota de virada para o Atlético-MG, fora de casa por 3 a 2, o Corinthians busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, neste sábado (15), às 19h, na Arena do Grêmio.
O Alvinegro tem algumas dúvidas para a partida. O zagueiro Gil, que ficou de fora da última partida por conta do teste positivo para a Covid-19, deve permanecer fora. Fagner e Carlos Augusto, machucados, são dúvidas para o confronto. Luan, que ficou no banco contra o Galo, deve voltar ao time titular.
Vale lembrar que o Timão fez apenas uma partida no Brasileiro e, recentemente, perdeu o título paulista para o rival Palmeiras.
Já o Grêmio vem de um empate diante do Ceará, por 1 a 1, fora de casa. O técnico Renato Gaúcho poupou a maioria dos titulares e deve voltar com a equipe ideal para a partida contra o Corinthians. Existe a expectativa pela volta de Matheus Henrique, que ainda não atuou no Brasileirão. Já a presença de Jean Pyerre ainda passará por análise da comissão técnica.VEJA AS INFORMAÇÕES DA PARTIDAEstádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Data e horário: 15 de agosto, 19h (de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!.
CORINTHIANS: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez (Gil), Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Cantillo e Luan; Ramiro, Vital e Jô. Técnico: Tiago Nunes.Desfalques: Fagner e Carlos Augusto (machucados), Gil e Léo Natel (podem ser relacionados, esperando autorização da CBF por conta da Covid-19).
GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva), Alisson, Isaque (Jean Pyerre) e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.Desfalques: -

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