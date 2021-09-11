Grêmio x Ceará: prováveis times e onde assistir

Crédito: Embate no primeiro turno terminou 3 a 2 para o Vozão (Felipe Santos/Ceará SC

No próximo domingo (12), às 11h (de Brasília), Grêmio e Ceará duelam pela 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro em compromisso que contêm um ingrediente adicional as posições do time na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o embate na capital gaúcha promoverá o reencontro do técnico Tiago Nunes, hoje comandando o Vozão, com a equipe gremista, clube que o demitiu ainda nesta temporada em trajetória que teve duração de 17 jogos e menos de três meses.

Com duas vitórias nas últimas três rodadas, o tricolor busca somar a maior quantidade de pontos possível, principalmente jogando em casa, para se aproximar da chance de deixar o Z4. Hoje, a distância do atual 19º colocado com 16 unidades para o 16°, Bahia, é de cinco pontos.

No caso do alvinegro, o time tem 24 pontos e, em 10° lugar, acumula quatro rodadas sem conseguir uma vitória, elemento que pesou para a demissão recente de Guto Ferreira. Fato esse que, justamente, culminou na chegada de Tiago Nunes. FICHA TÉCNICA​GRÊMIO x CEARÁ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 12/09/2021 - 11h (de Brasília)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir: Premiere

GRÊMIO (Técnico: Luis Felipe Scolari)

Gabriel Chapecó; Vanderson, Pedro Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti e Campaz; Alisson, Borja e Ferreira.

CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)