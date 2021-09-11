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futebol

Grêmio x Ceará: prováveis times e onde assistir

Duelo que marca o reencontro de Tiago Nunes com o clube gaúcho acontecerá no próximo domingo (12) em Porto Alegre...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 14:08

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 14:08
Crédito: Embate no primeiro turno terminou 3 a 2 para o Vozão (Felipe Santos/Ceará SC
No próximo domingo (12), às 11h (de Brasília), Grêmio e Ceará duelam pela 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro em compromisso que contêm um ingrediente adicional as posições do time na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o embate na capital gaúcha promoverá o reencontro do técnico Tiago Nunes, hoje comandando o Vozão, com a equipe gremista, clube que o demitiu ainda nesta temporada em trajetória que teve duração de 17 jogos e menos de três meses.
Com duas vitórias nas últimas três rodadas, o tricolor busca somar a maior quantidade de pontos possível, principalmente jogando em casa, para se aproximar da chance de deixar o Z4. Hoje, a distância do atual 19º colocado com 16 unidades para o 16°, Bahia, é de cinco pontos.
No caso do alvinegro, o time tem 24 pontos e, em 10° lugar, acumula quatro rodadas sem conseguir uma vitória, elemento que pesou para a demissão recente de Guto Ferreira. Fato esse que, justamente, culminou na chegada de Tiago Nunes. FICHA TÉCNICA​GRÊMIO x CEARÁ
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 12/09/2021 - 11h (de Brasília)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir: Premiere
GRÊMIO (Técnico: Luis Felipe Scolari)
Gabriel Chapecó; Vanderson, Pedro Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti e Campaz; Alisson, Borja e Ferreira.
CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)
Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira, Rick, Vina e Lima; Cléber.

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