Grêmio x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: O Galo fez uma grande exibição no turno e venceu a equipe de Renato no Mineirão por 3 a 1-(Yuri Laurindo/Ofotografico/Lancepress!

Um jogo decisivo. Assim pode ser definido Grêmio e Atlético-MG, que se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 19h15, na arena gremista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão entre os seis primeiros na classificação e ainda lutam pelo título.

O Galo com 53 pontos é o terceiro na tabela, enquanto a equipe gaúcha está em sexto, com 50, apenas três a menos do que o alvinegro. O duelo vai interferir diretamente na parte de cima do Brasileirão.

Uma vitória gremista, coloca o time de Renato Portaluppi de vez na briga pelo caneco, Já o triunfo atleticano “cola” o Galo no líder São Paulo e embola a disputa pelo campeonato mais equilibrado dos últimos anos.

Pelos lados do Atlético, Jorge Sampaoli não contará com Jair, um dos destaques da equipe na vitória sobre o Atlético-GO, marcando um dos gols do triunfo. O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alan Franco deve ser o substituto. Outra baixa continua sendo do meia Zaracho, que se recupera de um problema muscular.

CONFIRA SITUAÇÃO DE GALO E GRÊMIO NA SÉRIE A. VEJA A TABELA! No Tricolor Gaúcho ainda não terá a volta de Geromel, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e faz a transição física para o campo. O volante Matheus Henrique é dúvida, pois levou uma pancada na panturrilha esquerda no jogo contra o Palmeiras. Ele foi relacionado, mas não se tem certeza de sua utilização.

No turno, o Galo jogou muito bem e superou o Grêmio por 3 a 1, em um período que o time gaúcho oscilava no campeonato. Agora, em recuperação e motivado por mais uma final de Copa do Brasil, o Tricolor pensa no título, assim como o Atlético-MG. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GRÊMIO X ATLÉTICO-MGData e horário: 10/01/2021, às 19h15​Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Onde assistir; Premiere e SporTV (menos para Porto Alegre)Onde Seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM-95,7, Super FM-91,7 FM Gaúcha FM 93,7 e Guaíba 101,3 FM

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Matheus Henrique ou Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.