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futebol

Grêmio x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times de desfalques

O bicampeão brasileiro pode decretar o rebaixamento do Tricolor em Porto Alegre...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 20:44

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:44

O Grêmio joga sua vida nesta quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30, em sua arena, contra o Bicampeão Brasileiro, Atlético-MG, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Um simples empate decreta o terceiro rebaixamento do time gaúcho à Série B.O Tricolor tem de vencer o Galo e ainda torcer por derrotas de Bahia e Juventude para se safar da queda. Sem mais nada a fazer na competição, o time mineiro vai levar uma equipe reserva, pois poupará os principais jogadores visando a final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, que se inicia no domingo, 12 de dezembro, no Mineirão. A volta será dia 15, em Curitiba. O técnico Vagner Mancini, que perdeu a mãe recentemente, terá de lidar com outra dificuldades, pois Douglas Costa está em crise com o clube e não se sabe se ele irá jogar. Não há margem de erro para o Grêmio. Um simples empate carimba a ida para uma Série B com camisas pesadas como Vasco e Cruzeiro, que não conseguiram voltar à Série A de 2022. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GRÊMIO X ATLÉTICO-MGData: 9 de dezembro 2021Horário: 21h(de Brasília)Local: Arena do Grêmio, `Porto Alegre (RS)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Daniel Luis Marques (ambos de SP)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo Minas, RBS (Porto Alegre), SporTV e Premiere Grêmio (Técnico: Vagner Mancini)
Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa (Cortez); Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa (Jhonata Robert), Campaz e Ferreira; Diego Souza.
Desfalques: Geromel e Kannemann (suspensos) ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)
Rafael; Guga, Micael, Nathan Silva e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco, Hyoran e Dylan; Eduardo Sasha e Savarino Desfalques: time principal poupado
Crédito: OGalovenceuotimegaúchoemcasaecomplicouaindamaisasituaçãodo"Imortal"natabela-(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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