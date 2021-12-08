Grêmio x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times de desfalques

O Grêmio joga sua vida nesta quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30, em sua arena, contra o Bicampeão Brasileiro, Atlético-MG, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Um simples empate decreta o terceiro rebaixamento do time gaúcho à Série B.O Tricolor tem de vencer o Galo e ainda torcer por derrotas de Bahia e Juventude para se safar da queda. Sem mais nada a fazer na competição, o time mineiro vai levar uma equipe reserva, pois poupará os principais jogadores visando a final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, que se inicia no domingo, 12 de dezembro, no Mineirão. A volta será dia 15, em Curitiba. O técnico Vagner Mancini, que perdeu a mãe recentemente, terá de lidar com outra dificuldades, pois Douglas Costa está em crise com o clube e não se sabe se ele irá jogar. Não há margem de erro para o Grêmio. Um simples empate carimba a ida para uma Série B com camisas pesadas como Vasco e Cruzeiro, que não conseguiram voltar à Série A de 2022. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GRÊMIO X ATLÉTICO-MGData: 9 de dezembro 2021Horário: 21h(de Brasília)Local: Arena do Grêmio, `Porto Alegre (RS)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Daniel Luis Marques (ambos de SP)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo Minas, RBS (Porto Alegre), SporTV e Premiere Grêmio (Técnico: Vagner Mancini)