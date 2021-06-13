Grêmio x Athletico-PR: escalações e onde assistir o confronto que marca reencontro de Tiago Nunes com o Furacão

O confronto entre Grêmio e Athletico-PR terá um ingrediente especial para apimentar esse duelo da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois será a primeira a partida de Tiago Nunes contra o Furacão, time que ele conseguiu vencer os seus maiores títulos como técnico (Uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil).E o treinador Tiago Nunes terá força máxima para esse duelo. Ele conta com o retorno de cinco titulares para equipe, que são: Brenno e Matheus Henrique, que estavam na Seleção Olímpica, além de Rafinha, Ferreirinha e Diego Souza, já que o trio ficou no banco durante o empate contra o Brasiliense, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Para definir o time, Tiago só tem uma dúvida no meio-campo: Jean Pyerre ou Lucas Silva.