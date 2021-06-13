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Grêmio x Athletico-PR: escalações e onde assistir o confronto que marca reencontro de Tiago Nunes com o Furacão

Tiago Nunes terá força máxima para o duelo contra o Furacão, que defende uma invencibilidade de oito jogos sem perder...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 00:28

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 00:28

Crédito: Miguel Locatelli/Athletico-PR
O confronto entre Grêmio e Athletico-PR terá um ingrediente especial para apimentar esse duelo da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois será a primeira a partida de Tiago Nunes contra o Furacão, time que ele conseguiu vencer os seus maiores títulos como técnico (Uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil).E o treinador Tiago Nunes terá força máxima para esse duelo. Ele conta com o retorno de cinco titulares para equipe, que são: Brenno e Matheus Henrique, que estavam na Seleção Olímpica, além de Rafinha, Ferreirinha e Diego Souza, já que o trio ficou no banco durante o empate contra o Brasiliense, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Para definir o time, Tiago só tem uma dúvida no meio-campo: Jean Pyerre ou Lucas Silva.
Já o Athletico-PR tem um único desfalque que é o volante Erick. Ele está se recuperando a cerca de um mês, pois sofreu uma lesão na coxa esquerda. No mais, o restante do plantel está à disposição do treinador português António Oliveira. Vale destacar que o Furacão defende uma invencibilidade de oito jogos sem perder, sendo sete vitórias e um empate.
FICHA TÉCNICAGRÊMIO X ATHLETICO-PRLocal: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 13/06/2021 - 16h (de Brasília) Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)VAR: José Alexandre Barbosa Lima (RJ)Onde ver: Premiere e RBS TV (afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul)
GRÊMIO (Técnico: Tiago Nunes)Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Jhonata Robert, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Ferreirinha; Diego SouzaDesfalques: não tem.
ATHLETICO-PR (Técnico: António Oliveira)Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Jadson (Terans); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer (Matheus Babi).Desfalques: Erick.

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