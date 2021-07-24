Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Tricolor e Coelho fazem duelo de times do Z4, lutando para reagir no campeonato...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 22:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 22:44
Crédito: Coelho e Tricolor Gaúcho não se enfrentam na Série A desde 2018- (Rodney Costa / Eleven
Grêmio e América-MG fazem o duelo de times “atolados” na zona do rebaixamento neste sábado, 24 de julho, na Arena do Grêmio, às 17h, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Os dois times têm campanhas ruins e parecem que irão mirar a fuga do Z4 como meta.
O time comandado por Luiz Felipe Scolari ocupa a 19ª posição, com apenas seis pontos, mas têm dois jogos a menos o do que os rivais e pode iniciar sua fuga da degola diante do Coelho, que está com nove pontos, na 18ª colocação. Scolari não contará com sua dupla titular na zaga. Kannemann está suspenso e Geromel sente dores no quadril, o que o tirou do duelo contra os mineiros. Pelos lados do Coelho, Vagner Mancini perdeu de última hora o meia Bruno Nazário com um problema no tornozelo. Ademir está à disposição e viajou para Porto Alegre. Porém, ele pode estar perto de deixar o clube e acertar com o Atlético-MG.
RESULTADOS E TIDO QUE ROLOU NA RODADA NO APP L! Baixe agora! O Tricolor Gaúcho tem outra questão a resolver: absorver a eliminação em casa para a LDU na /Copa Sul-Americana, perdendo de virada após ter vencido o jogo de ida no Equador. Derrotar o América se tornou uma prioridade para sair da má fase. O mesmo pode ser dito do Coelho, que não vence há três jogos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GRÊMIO X AMÉRICA-MG Data:24 de julho de 2021Horário: 17h (de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (ambos do TO)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)​Gabriel Chapecó; Paulo Miranda, Ruan e Rodrigues; Vanderson, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean Pyerre e Guilherme Guedes; Alisson e Diego Souza.
Desfalques: Pedro Geromel (lesionado) e Kannemann (suspenso) AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)​Matheus Cavichioli; Eduardo (Diego Ferreira), Anderson (Ricardo Silva), Eduardo Bauermann, Zé Vitor e Alan Ruschel; Juninho Valoura, Juninho e Felipe Azevedo (Carlos Alberto ou Ademir); Fabrício Daniel e Chrigor
Desfalque: Bruno Nazário (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados