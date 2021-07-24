Grêmio x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Coelho e Tricolor Gaúcho não se enfrentam na Série A desde 2018- (Rodney Costa / Eleven

Grêmio e América-MG fazem o duelo de times “atolados” na zona do rebaixamento neste sábado, 24 de julho, na Arena do Grêmio, às 17h, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Os dois times têm campanhas ruins e parecem que irão mirar a fuga do Z4 como meta.

O time comandado por Luiz Felipe Scolari ocupa a 19ª posição, com apenas seis pontos, mas têm dois jogos a menos o do que os rivais e pode iniciar sua fuga da degola diante do Coelho, que está com nove pontos, na 18ª colocação. Scolari não contará com sua dupla titular na zaga. Kannemann está suspenso e Geromel sente dores no quadril, o que o tirou do duelo contra os mineiros. Pelos lados do Coelho, Vagner Mancini perdeu de última hora o meia Bruno Nazário com um problema no tornozelo. Ademir está à disposição e viajou para Porto Alegre. Porém, ele pode estar perto de deixar o clube e acertar com o Atlético-MG.

RESULTADOS E TIDO QUE ROLOU NA RODADA NO APP L! Baixe agora! O Tricolor Gaúcho tem outra questão a resolver: absorver a eliminação em casa para a LDU na /Copa Sul-Americana, perdendo de virada após ter vencido o jogo de ida no Equador. Derrotar o América se tornou uma prioridade para sair da má fase. O mesmo pode ser dito do Coelho, que não vence há três jogos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GRÊMIO X AMÉRICA-MG Data:24 de julho de 2021Horário: 17h (de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (ambos do TO)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)​Gabriel Chapecó; Paulo Miranda, Ruan e Rodrigues; Vanderson, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean Pyerre e Guilherme Guedes; Alisson e Diego Souza.

Desfalques: Pedro Geromel (lesionado) e Kannemann (suspenso) AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)​Matheus Cavichioli; Eduardo (Diego Ferreira), Anderson (Ricardo Silva), Eduardo Bauermann, Zé Vitor e Alan Ruschel; Juninho Valoura, Juninho e Felipe Azevedo (Carlos Alberto ou Ademir); Fabrício Daniel e Chrigor