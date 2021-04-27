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futebol

Grêmio volta ao palco do tricampeonato a Libertadores

Na próxima quinta-feira, o Tricolor reencontra o Lanús, que foi o seu rival na decisão da Liberta 2017...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:06
Crédito: Reprodução/Twitter do São Paulo
A próxima quinta-feira será especial para o Grêmio. Diante do Lanús, o Tricolor volta ao estádio que faturou pela terceira vez o título da Libertadores da América.
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Se desta vez os rivais não se enfrentam pela Liberta, o reencontro válido pela 2ª rodada da Sul-Americana é decisivo, já que ambos pintam como favoritos para avançar na chave.
Final
Na temporada 2017, o Grêmio fez uma campanha sólida na Libertadores da América e garantiu uma vaga na decisão. A surpresa daquele ano era o Lanús, que havia derrubado o River Plate na fase anterior.
No primeiro duelo, o Granate amarrou o duelo em Porto Alegre e o Grêmio encontrou muita dificuldade. Nos minutos finais, Cícero brilhou e fez um gol de cabeça para dar a vitória ao time brasileiro.
Uma semana depois, no Ciudad de Lanús, o Grêmio não deu chance ao azar e fez questão de se impor logo de cara. Com autoridade, abriu 2 a 0 de vantagem na etapa inicial e nem mesmo o gol sofrido no segundo tempo complicou o duelo.
Ao apito final, os comandados de Renato Gaúcho não esconderam a sua felicidade e vibraram muito com o terceiro título da Libertadores da América.

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