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futebol

Grêmio volta a sonhar com saída da zona de rebaixamento

Tricolor venceu o Ceará e voltou a se aproximar da aguardada saída do Z-4...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 13:55
Crédito: Grêmio venceu o Ceará neste domingo (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após dias complicados, o Grêmio enfim deu um bom motivo ao seu torcedor para comemorar, já que o time derrotou o Ceará por 2 a 0, na Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o triunfo deste domingo, o time de Felipão voltou a subir na classificação e agora é o 18º colocado.
Com 19 pontos, o clube gaúcho fica com dois a menos que o São Paulo, primeiro time fora do Z-4.
Diante do cenário, o Tricolor volta a depender apenas das próprias forças para fugir da zona de rebaixamento, já que o time tem um jogo a menos que seus rivais. Ou seja, se vencer o Flamengo, ele deixaria os últimos quatro lugares.

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