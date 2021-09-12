Grêmio volta a sonhar com saída da zona de rebaixamento

Crédito: Grêmio venceu o Ceará neste domingo (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após dias complicados, o Grêmio enfim deu um bom motivo ao seu torcedor para comemorar, já que o time derrotou o Ceará por 2 a 0, na Arena.

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Com o triunfo deste domingo, o time de Felipão voltou a subir na classificação e agora é o 18º colocado.

Com 19 pontos, o clube gaúcho fica com dois a menos que o São Paulo, primeiro time fora do Z-4.