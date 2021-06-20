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futebol

Grêmio volta a ocupar a lanterna do Brasileirão depois de 14 anos

Em 2007, o Tricolor perdeu na estreia da competição e ficou na última posição...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 16:54
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O início do Brasileiro é amargo para o Grêmio. Com três derrotas na competição, o Tricolor está na lanterna da competição e preocupa o torcedor.
Favorito ao título, o Tricolor vive situação parecida a qual passou de maneira breve na temporada 2007, quando ficou com a lanterna do Brasileirão.
Na ocasião, o time comandado por Mano Menezes foi superado pelo Paraná na estreia do torneio e ficou na última posição. Porém, a reação veio na rodada seguinte ao vencer Fluminense e dar um salto na tabela.
Santos
Agora, o time de Tiago Nunes tem a chance de sair da última colocação na próxima quinta-feira, quando encara o Santos, na Arena.

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