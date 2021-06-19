Grêmio vive seca de gols com Tiago Nunes

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após quase cinco temporadas de Renato Gaúcho, o Grêmio mudou o seu comando técnico. A aposta da diretoria foi Tiago Nunes, que apresenta um perfil moderno e ofensivo.

Apesar do início excelente, o treinador liga o sinal de alerta do torcedor, que fica assustado com o baixo desempenho do ataque nas últimas partidas.

Após vencer o Brasiliense pela Terceira Fase da Copa do Brasil, o Grêmio voltou a campo em três oportunidades (Brasiliense, Athletico e Sport) e não marcou nenhum gol.