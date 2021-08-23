Grêmio vive jejum de vitórias contra o Flamengo na Arena

A partir de quarta-feira, o Grêmio vai a campo pela Copa do Brasil e o rival das quartas de final é o badalado Flamengo, que aparece como favorito ao confronto e título da competição.
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Consciente do bom momento do adversário, Felipão e Cia tentam quebrar com uma série negativa da equipe diante do Rubro-Negro dentro de casa.
Após bater o Flamengo por 2 a 0 no Brasileirão de 2018, os times se enfrentaram em Porto Alegre em quatro oportunidades e sem vitória gremista.
No último encontro, o Grêmio até saiu em vantagem com Diego Souza, mas Gabigol conduziu a virada do Fla, que saiu de campo vitorioso por 4 a 2.
Confira os resultados:
Grêmio 2 x 0 Flamengo – Brasileirão 2018
Grêmio 1 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2018
Grêmio 1 x 1 Flamengo – Libertadores 2019
Grêmio 0 x 1 Flamengo - Brasileirão 2019
Grêmio 2 x 4 Flamengo - Brasileirão