Grêmio vence o lanterna CRB e assume a liderança da Série B

O Grêmio derrotou o CRB por 2 a 0, na tarde deste sábado, em Porto Alegre, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor aproveitou o momento turbulento vivido pelo Galo para impor sua força e chegar à terceira vitória consecutiva. Os gols foram marcados por Elias e Bitello..

A equipe comandada por Roger chegou aos dez pontos pulando para a liderança da competição, porém terá que aguardar o confronto entre Chapecoense e Cruzeiro, também neste sábado, para saber se irá manter-se na ponta. Já o time comandado por Marcelo Cabo, por conta do novo revés, segue na lanterna com apenas um ponto.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMESMO APOSTANDO EM MARCAÇÃO ALTA, CRB MAS SOFRE GOL NO INÍCIO

Longe de seus domínios, o CRB sabia que não poderia ceder espaços em campo se quisesse surpreender o Grêmio na Arena. Com isso, adotando uma postura mais ofensiva, resolveu marcar no campo de defesa rival tentando roubar a bola, mas sem sucesso.

Aos poucos, a equipe de Roger foi conseguindo avançar. Sendo assim, aos 13 minutos, chegou com perigo na área do Galo, Diego Souza foi acionado na intermediária, avançou um pouco e, mesmo marcado, passou para Elias que chegou batendo cruzado para o fundo das redes sem chances para o goleiro Diogo Silva.

SEGUINDO NA PRESSÃO, IMORTAL AMPLIA

O gol aliviou não somente o time, mas também a torcida presente na Arena. Entretanto, os donos da casa não estavam satisfeitos com o resultado parcial e foram em busca de ampliar o marcador. Aos 28 minutos, em uma bola lançada por Nicolas, o camisa 12 do Galo quase se complicou mandando contra a própria meta, porém conseguiu a recuperação a tempo.

Tentando esboçar uma reação, a equipe de Marcelo Cabo equilibrou as ações. Em algumas boas oportunidades criadas, sendo a melhor delas com Guilherme Romão, Geromel conseguiu salvar em cima da linha, seguido por Reginaldo, que mesmo sem marcação, acabou perdendo um gol inacreditável.

Já na reta final, outra vez o Grêmio foi para cima. Porém, ao contrário do que aconteceu com o adversário, obteve êxito. Aos 40', acertou um bonito contra-ataque com Biel, passando para Bitello que, ao finalizar na entrada da área, mandou no ângulo batendo na trave e no arqueiro antes de entrar.

GALO MUDA, MAS GRÊMIO SEGUIA MELHOR

Motivado a buscar o empate na etapa complementar, Marcelo Cabo resolveu promover trocas em seu sistema tático. Entretanto, viu o Grêmio, logo no início, quase chegar ao terceiro com Diego Souza, vendo o arremate do camisa 29 sair com perigo.

Até meados dos 20 minutos, além de tentar ficar mais com a posse de bola, o alvirrubro passou a arriscar mais. Porém, mesmo com duas boas chances consecutivas, sendo elas com Richard e Anselmo Ramon, outra vez viu Diego Souza desperdiçar uma chance incrível, isolando a bola no rebote de Diogo Silva.

VAR ANULA GOL DO IMORTAL

Com o tempo passando, os dois treinadores então resolveram recuar para seus respectivos suplentes. Feitas as mudanças, entre elas a saída de Diego Souza para a entrada de Elkeson, a equipe gaúcha até chegou a marcar mais um com Elias. Porém, com o VAR em ação, o tento do atacante acabou sendo anulado por conta de sua posição irregular no lance.

Na reta final de confronto, Roger resolveu ganhar tempo fazendo suas últimas alterações colocando Janderson, Campaz e Diogo Barbosa em campo. Apesar do placar resolvido, ainda viu Nicolas ser expulso aos 46, com a arbitragem encerrando o duelo momento depois para festa da torcida na Arena.FICHA TÉCNICAGRÊMIO 2 x 0 CRB

Data e horário: 30/04/2022, às 16h30 (de Brasília)​Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Yago, 25'/1ºT; Emerson Negueba, 49'/2ºT

Cartões Vermelhos: Nicolas (GRE), 46'/2ºT

Gols: Elias, 13'/1ºT (1-0); Bitello, 40'/1ºT (2-0)

GRÊMIO: Brenno; Rodrigo, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva, aos 22'/2ºT) e Bitello (Diogo Barbosa, 47'/2ºT); Elias (Campaz, 37'/2ºT), Diego Souza (Elkeson, aos 22'/2ºT) e Gabriel Teixeira (Janderson, 37'/2ºT).(Técnico: Roger Machado)

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão; Mathã (Wallace, 33'/2ºT), Yago, Raul Prata (Vico) e Gustavo Apis (Fabinho); Richard (Emerson) e Anselmo Ramon.(Técnico: Marcelo Cabo)