Grêmio vence o Castanhal e avança para o mata-mata da Copinha

Na noite desta quinta-feira (6), Grêmio e Castanhal se enfrentaram pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Em Jaú, o Tricolor Gaúcho levou a melhor e venceu o rival, por 2 a 0, com gols de Kauan Kelvin e Gustavo Martins. Com o resultado, os gremistas garantiram uma vaga no mata-mata. Enquanto isso, os paraenses vão para o último jogo precisando da vitória para seguirem no torneio.
Agora, os dois times voltam a campo no próximo domingo (9). Às 14h15, o Castanhal encara o Mixto-MT. Enquanto isso, às 16h30, o Grêmio tem pela frente o XV de Jaú. Ambas as partidas serão disputadas na cidade de Jaú, no interior de São Paulo.

COMEÇO DISPUTADO
Os primeiros minutos de bola rolando no estádio Zezinho Magalhães foram de muito estudo. O Grêmio tentou se impor e teve o controle total da bola, mas encontrou muita dificuldade na hora de furar o bloqueio defensivo da equipe adversária.
Por outro lado, o Castanhal apostou nos lances de contra-ataque em velocidade, deixando a bola com o rival e tentando aproveitar as brechas. Entretanto, não conseguiu encaixar nenhuma transição ofensiva da maneira que queria ao longo dos 15 minutos iniciais.
QUANDO CHUTOU...O panorama da partida seguiu o mesmo ao longo da metade final do primeiro tempo. Mais incisivo, o Grêmio começou a chegar mais vezes à área do adversário. Depois de tanto insistir, aos 34 minutos, Kauan Kelvin cruzou rasteiro e a bola chegou para Rubens do outro lado. O atacante alçou, procurando Kevin. Após ser mal cortada pela defesa, a bola se oferecer para Kauan Kelvin estufar as redes e abrir o placar.
Logo depois do gol, o Castanhal não se mostrou abalado e partiu mais para cima. Rodrigo, de longe, mandou a bola com perigo por cima do gol de Thiago Beltrame. Mais tarde, o goleiro caiu no canto esquerdo para tirar de manchete o chute de Ruan. Assim, o jogo foi para o intervalo com o 1 a 0 no placar.
VOLTOU DIFERENTEA volta para o segundo tempo mostrou times com propostas diferentes daquelas que apresentaram no início do jogo. Atrás no placar, o Castanhal tentou ficar mais com a bola e rondou a área gremista e conseguiu chegar com perigo quando Ruan recebeu de frente com o goleiro adversário, mas tocou para fora.
Enquanto isso, o Grêmio tentou administrar a posse de bola com mais calma. Até os 20 minutos, Gabriel Silva, de cabeça, e Kauan Kelvin, de fora, levaram perigo ao gol adversário.
PARA MATAR O JOGOA meta final da partida foi de muita movimentação de lado a lado. Com alguns espaços na defesa do Castanhal, o Grêmio conseguiu lances de perigo. Contudo, o melhor deles não foi planejado. Ao tentar chutar a bola para longe da sua área, o zagueiro Gustavo Marins conseguiu encobrir Xandão, mas a bola pingou na pequena área e passou por cima da meta.
Quando a partida já se encaminhava para os minutos finais, Gustavo Martins, o outro zagueiro gremista, subiu mais que a defesa adversária em cobrança de escanteio e cabeceou no contrapé do goleiro para fazer 2 a 0 e matar o jogo.FICHA TÉCNICACASTANHAL 0 X 2 GRÊMIOLocal: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)Data/Horário: 06 de janeiro de 2022 (quinta-feira), às 19h30Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)Assistentes: Claudenir Donizeti Gonçalves da Silva (SP) e Izabele de Oliveira (SP)Gols: Kauan Kelvin (34'/1°T) (0-1), Gustavo Martins (44'/2°T) (0-2)Cartões amarelos: Claudio (Castanhal)
CASTANHAL: Xandão; Japa, Ítalo, Pietro e Rodrigo; Alison (Matheus, aos 32'/2/T), Samuel e Gabriel; Arlen (Carajás, aos 32'/2°T), Ruan e Claudio (Danilo, aos 19'/2°T). Técnico: Aldenir de Oliveira.
GRÊMIO: Thiago Beltrame; Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins e Cuiabano; Pedro Cuiabá; Rubens (Ronald, aos 17'/2°T), Gabriel Silva (Velasco, aos 31'/2°T) e Kaká (Zinho, aos 0'/2°T); Kauan Kelvin (Messias Teixeira, aos 31'/2°T) e Kevin (Arthur Viana, aos 41'/2°T). Técnico: Luís Eduardo.