Grêmio vence o Atlético-MG, mas não evita o terceiro rebaixamento de sua história à Série B do Brasileirão

O Grêmio fez sua parte e venceu o campeão Atlético-MG, por 4 a 3, na última rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a vitória do Juventude sobre o Corinthians, por 1 a 0, decretou o rebaixamento do Imortal, o terceiro da história do clube na competição.Os gols da partida na Arena do Grêmio foram marcados por Diego Souza, duas vezes, Douglas Costa e Campaz para o Tricolor, com Vargas, Hyoran e Dodô anotando os tentos atleticanos. O time gaúcho terminou na 17ª posição, com 43 pontos, três a menos do que o Ju, que ficou em 16º, marcando 46 pontos ao fim da competição.

O time gaúcho fez grande jogo diante do Alvinegro, mas, como não dependia apenas de suas forças , está de volta à Série B. O Tricolor caiu em 1991, 2004 e agora em 2021.

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O Galo, em fim de “festa” pelo título, foi com um rime reserva e teve uma noite de futebol ruim, apesar de contar com nomes que sempre estão no time titular, como Vargas e Savarino, a equipe de Cuca teve desempenho ruim. Mas nada que ofusque a bela campanha do bicampeão nacional.

A mesma coisa não pode se dizer do Grêmio, que caiu pela terceira vez com um time caro, badalado, mas que não entregou nem perto do que o seu torcedor imaginava. O torcedor fez sua parte, esteve em bom número. O Grêmio dependia de derrotas do Juventude e do Bahia. O time baiano “cumpriu” parte do plano, mas o rival estadual, venceu o Corinthians, decretando a queda tricolor.

Desesperado e eficiente

Com 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio fez 3 a 0 no Galo, que levou um time reserva, mas longe de ser fraco, pois contava com nomes do quilate de Vargas, Sasha, Savarino, Tchê Tchê, todos sempre atuantes na equipe titular. Mas, o desespero gremista deixou o time gaúcho acesso, indo pra cima e não dando tempo do Atlético respirada.

Notícias externas chegam ao campo, e Galo se aproveita

O gol do Bahia diante do Fortaleza e o empate que seguia entre Juventude e Corinthians deixaram o Tricolor abalado. O Alvinegro, campeão brasileiro, foi pra cima e marcou dois gols antes dos 35 minutos, com Dodô e Vargas. Mostrou a camisa, mas falhou nos momentos decisivos

Douglas Costa polemizou com o Grêmio durante a semana apagou postagens, mas tentou “limpar a barra” com o torcedor mostrando a camisa, demonstrando amor depois de marcar o quarto gol do time gaúcho.

Final melancólico

Com a torcida gremista desesperada com o rebaixamento, ainda houve tempo para Borja perder um pênalti e Hyoran diminuir para o Galo: 4 a 3 e rebaixamento decretado.

FICHA TÉCNICA GRÊMIO 4 X 3 ATLÉTICO-MGData: 9 de dezembro 2021Horário: 21h(de Brasília)Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Daniel Luis Marques (ambos de SP)VAR: Wagner Reway (PB)Gols: Diego Souza, aos 5’-1ºT(1-0), Campaz, aos 10’-1ºT(2-0), Diego Souza, aos 19’-1ºT(3-0), Dodô, aos 25’-1ºT(3-1), Vargas, aos 34’-1ºT(3-2), Douglas Costa, aos 13’-2ºT(4-2), Hyoran, aos 45’-2ºT(4-3)Cartões amarelos: Douglas Costa(GRE), Thiago Santos (GRE), Diogo Barbosa (GRE)Público Pagante: 27.439- Público presente: 33 577Renda: R$ 1.061.832,00 GRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)​Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz (Jhonata Robert, aos 29’-2ºT) e Ferreira; Diego Souza (Borja, aos 29’-2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)​Rafael; Guga, Micael, Nathan Silva e Dodô; Tchê Tchê (Neto, aos 32’-2ºT), Calebe (Alan Franco, aos 32’-2ºT), Dylan Borrero (Hyoran, aos 22’-2ºT); Eduardo Sasha (Felipe Felício, aos 22’-2ºT), Vargas e Savarino (Savinho, aos 42’-2ºT)