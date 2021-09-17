Grêmio vence no Brasileirão de Aspirantes e Wesley elogia ataque do Tricolor na competição

Crédito: Everton Silveira

Na última quinta-feira (16) o Grêmio venceu, por 2 a 0, o Ceará e ficou muito próximo de se classificar para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com os três pontos, o Imortal chegou a oito, está dois atrás do Vozão, líder da chave e um a frente do Corinthians, terceiro colocado.Autor da assistência para o primeiro gol gremista e com participação fundamental na construção da jogada do segundo, o atacante Wesley foi um dos destaques da partida e falou da importância do triunfo diante do Ceará.

- Uma vitória muito importante para nossas pretensões no campeonato, um mau resultado nos deixaria em uma situação muito delicada para a última rodada. Felizmente pudemos desempenhar em campo o que foi treinado na semana e saímos do jogo vitoriosos - analisou o atacante do Imortal.

Com 29 gols, o Grêmio possui o melhor ataque do torneio e Wesley participou diretamente de 7 destes tentos, tendo marcado três e assistido em quatro.