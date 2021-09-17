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Grêmio vence no Brasileirão de Aspirantes e Wesley elogia ataque do Tricolor na competição

Atacante deu uma assistência na última partida em que o Grêmio venceu o Ceará...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 18:46
Crédito: Everton Silveira
Na última quinta-feira (16) o Grêmio venceu, por 2 a 0, o Ceará e ficou muito próximo de se classificar para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com os três pontos, o Imortal chegou a oito, está dois atrás do Vozão, líder da chave e um a frente do Corinthians, terceiro colocado.Autor da assistência para o primeiro gol gremista e com participação fundamental na construção da jogada do segundo, o atacante Wesley foi um dos destaques da partida e falou da importância do triunfo diante do Ceará.
- Uma vitória muito importante para nossas pretensões no campeonato, um mau resultado nos deixaria em uma situação muito delicada para a última rodada. Felizmente pudemos desempenhar em campo o que foi treinado na semana e saímos do jogo vitoriosos - analisou o atacante do Imortal.
Com 29 gols, o Grêmio possui o melhor ataque do torneio e Wesley participou diretamente de 7 destes tentos, tendo marcado três e assistido em quatro.
- Nosso entrosamento no ataque é dos melhores, todos somos amigos e queremos ver nossos companheiros se dando bem, acredito que isso ajude no nosso desempenho. Mas o alto número de gols é um mérito de todos da equipe e não só dos atacantes - disse Wesley sobre a temporada da equipe.Na rodada final da segunda fase o Tricolor Gaúcho encara o Figueirense, último colocado do grupo com apenas um ponto, enquanto Corinthians e Ceará se enfrentam. Uma vitória gremista ou qualquer resultado que não seja o triunfo corintiano diante do Vozão, garantem o Grêmio na semifinal do torneio.

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