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futebol

Grêmio vence, mas continua 'distante' para sair da zona de rebaixamento

Tricolor emplacou a segunda vitória consecutiva e permanece quatro pontos atrás do Juventude...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:17

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:17

Na noite do último sábado, o Grêmio encarou a Chapecoense fora de casa e conquistou mais três pontos importantes na briga contra o rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com uma atuação segura, os comandados de Vagner Mancini faturaram a segunda vitória consecutiva e ganharam uma posição no Brasileiro. Agora, o time é o 18º colocado.
Distância
Apesar de ressurgir na briga para continuar na elite, o Tricolor ainda está ‘longe’ do seu grande objetivo.
No momento, o time de Vagner Mancini tem 35 pontos. O Juventude, primeiro time fora do Z-4, aparece com 39 pontos.
Calendário
O próximo compromisso do Grêmio no Brasileirão é o Flamengo, na Arena. O duelo está marcado para terça-feira.
Crédito: Foto:LucasUebel/Grêmio

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