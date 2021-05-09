Grêmio vence Caxias novamente e faz clássico contra o Inter na final do Campeonato Gaúcho

O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho de 2021. O Imortal venceu novamente o Caxias, desta vez por 2 a 0, na Arena do Grêmio, com gols de Matheus Henrique e Ferreira. O jogo de ida foi 2 a 1 para o Imortal.
Primeiro tempo:
Precisando da vitória para ter a vaga na final, o Caxias foi ao ataque já nos primeiros minutos e levou perigo aos donos da casa. Aos nove, Diogo Oliveira conseguiu o cruzamento pela direita, o zagueiro gremista Ruan furou e a bola sobrou para Tontini, que girou dentro da área e chutou, mas a bola desviou em Geromel e saiu para escanteio.
Aos 11 minutos os visitantes chegaram novamente. Em escanteio, Jhon Cley cruzou na primeira trave para Bruno Ré, que se antecipou e conseguiu o cabeceio tirando tinta do travessão de Brenno.
Sem grandes chances no começo da primeira etapa, o Grêmio chegou para valer apenas aos 27 minutos e foi o bastante para abrir o placar na Arena. Darlan chutou da entrada da área e o goleiro Marcelo Pitol espalmou de forma estranha. No rebote, Ferreira saiu da marcação e cruzou na cabeça de Matheus Henrique. Depois do gol, o volante ainda foi atingido na cabeça pelo arqueiro do Caxias e ficou desacordado. Diego Souza pediu para a comissão técnica tirar Matheus Henrique, mas o camisa 7 permaneceu em campo.
Precisando se lançar ainda mais ao ataque, o Caxias seguiu em busca do gol e chegou novamente aos 31 minutos. Após - mais um bom - cruzamento de Diogo Oliveira, Tontini apareceu na marca do pênalti e chutou de primeira, mas chutou por cima do gol.
Aos 38 minutos o goleiro Brenno apareceu e operou dois milagres no mesmo lance. Em cobrança de escanteio, Tiago Sales cabeceou e o arqueiro salvou o Imortal. No rebote, o garoto voa nos pés de Giovane Gomez e evita o primeiro gol do Caxias.
Cirúrgico, o Grêmio marcou novamente aos 51 minutos da primeira etapa, com Darlan. O volante recebeu cruzamento da esquerda de Luiz Fernando e apenas tocou para o fundo das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento na origem do lance.
Segundo tempo:
Sem grandes emoções na etapa final, o Grêmio chegou com perigo pela primeira vez apenas aos 23 minutos e por pouco não ampliou a vantagem. Em bom contra-ataque, Ferreira acionou Churín, que parou no goleiro Marcelo Pitol. No rebote, Ferreira fez o que quis dentro da área e chutou, mas o zagueiro Tiago Sales evitou o gol.
Empolgado pelo lance anterior, Ferreira chegou com muito perigo novamente aos 24 minutos. O atacante gremista arrancou pela esquerda, chutou da entrada da área e a bola carimbou a trave do Caxias.
Aos 26 minutos foi a vez do Caxias atacar com perigo na etapa final. Em escanteio cobrado por Jhon Cley, Bruno Ré vence novamente a defesa gremista e cabeceia com perigo, mas a bola sai por cima da meta de Brenno.
Melhor no segundo tempo, o Grêmio chegou novamente a ampliou o placar aos 36 minutos em uma pintura de Ferreira. O atacante carregou a bola pela esquerda, saiu de dois marcadores, invadiu a área e chutou cruzado, sem chances para Pitol.
Imparável, o Imortal levou perigo novamente ao Caxias aos 43 minutos. Após ótima jogada, Guilherme Azevedo soltou a bomba e obrigou o arqueiro do Caxias a trabalhar novamente.
Final:
A decisão do Campeonato Gaúcho está prevista para ser disputada em dois jogos - marcados previamente pela Federação Gaúcha de Futebol para os próximos dias 16 e 23 de maio.
Ficha técnica
GRÊMIO 2 X 1 CAXIASLocal: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Horário: 09/05/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)Cartões amarelos: Matheus Henrique, Thiago Santos (GRE); Gustavo Ramos, Marlon (CAX)Gols: Matheus Henrique (27'/1ºT), Ferreira (36'/2ºT)
Grêmio: Brenno; Vanderson (Rafinha, aos 34/2ºT), Pedro Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Silva, aos 42/2ºT), Matheus Henrique (Maicon, aos 22/2ºT) e Darlan; Ferreira, Luiz Fernando (Guilherme Azevedo, aos 34/2ºT) e Diego Souza (Churín, aos 22/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.
Caxias: Marcelo Pitol; Marlon, Guilherme Mattis (Henrique, aos 0/2ºT), Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Tontini (Gleydson, aos 29/2ºT), Jhon Cley (Chico Vidaletti, aos 37/2ºT) e Diogo Oliveira (Carlos Alberto, aos 0/2ºT); Gustavo Ramos e Giovane Gomez. Técnico: Rafael Lacerda.