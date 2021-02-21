Grêmio vence Athletico-PR e conquista vaga na Libertadores

Na Arena, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio derrotou o Athletico-PR pelo placar de 1 a 0, gol de Thaciano, aos 31 minutos, com Diego Churín, que tinha acabado de entrar na partida. Com o resultado, o Imortal foi para 59 pontos e chegou 6º lugar. O Furacão estaciona na 9ª colocação, com 50 pontos.Na última rodada, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Já o Athletico-PR encerra sua participação no Brasileirão de 2020 contra o Sport-RE, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão disputadas no dia 25 de fevereiro.
A partida
NOS PRIMEIROS MINUTOS, UMA CHANCE PARA CADA LADO
O jogo começou lá e cá. Quem assustou primeiro foi o Grêmio. Aos 7 minutos, após longa troca de passes, Pepê recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na área. Isaque subiu mais que todo mundo e cabeceou, mas a bola passou por cima do gol. O Athletico-PR respondeu quase em seguida. Abner recebeu a bola e achou Jadson dentro da área. O meia dominou, mas foi travado na hora H.
FURACÃO CRESCE NO JOGO E CRIA BOAS CHANCES
Após os 15 minutos do primeiro tempo, o Athletico-PR cresceu no jogo e teve no mínimo três grandes oportunidades para marcar. Nas duas primeiras, Léo Citadini acabou parando em Paulo Victor, que salvou o Imortal Tricolor. Na terceira chance, Nikão acabou finalizando para fora uma chance dentro da área e de frente para o gol.
RENATO FAZ UMA SÉRIE DE ALTERAÇÕES E GRÊMIO MELHORA NO SEGUNDO TEMPO
O treinador Renato Gaúcho fez três alterações de uma só vez no intervalo. As substituições surtiram efeito, o Grêmio melhorou e cresceu no jogo. Poderia ter aberto o placar aos 8 minutos, mas Santos defendeu o chutaço de Jean Pierre. Aos 13, Diego Souza também poderia ter marcado o gol, mas o árbitro marcou falta do atacante em cima do goleiro Santos.
A PRESSÃO FUNCIONA E O GRÊMIO CONSEGUE O GOL
Melhor no jogo, o Grêmio pressionava o Furacão. O gol parecia questão de tempo, e aconteceu aos 31 minutos. Diego Churín, que tinha acabado de entrar na partida, chutou da entrada da área. A bola desviou no zagueiro Paulo Henrique e sobrou para Thaciano, que não titubeou e colocou para dentro: 1 a 0 para o Grêmio.
IMORTAL SEGURA A PRESSÃO E GARANTE A VITÓRIAApós o gol, o Athletico-PR foi com tudo para cima do Imortal Tricolor. O Grêmio se segurar muito bem, tanto que o Furacão só conseguiu criar uma grande oportunidade, que Bisolli acabou desperdiçando. Após o apito final, Richard e Thiago Heleno acabaram sendo expulsos por reclamação.
GRÊMIO 1 X 0 ATHLETICO-PRLocal: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 21/2/2021 – 18h15Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliviera (MG)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Darlan, Ferreira, Lucas Silva (GRE), Nikão (ATH)Cartões vermelhos: Thiago Heleno e Richard (ATH)Gol: Thaciano (31/2ºT)
GRÊMIO: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Darlan (Thaciano, no intervalo) Lucas Silva (David Braz, aos 36/2ºT), Everton (Ferreira, no intervalo); Diego Souza (Churín, aos 30/2ºT), Isaque (Jean Pyerre, no intervalo) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.
ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan (Khellven, aos 36/2ºT), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard, Christian, Léo Cittadini (Bissoli, aos 36/2ºT) e Jadson (Renato Kayser, aos 23/2ºT); Carlos Eduardo (Vitinho, aos 23/2ºT) e Nikão. Técnico: Paulo Autuori.