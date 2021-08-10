Grêmio vence a primeira como mandante no Brasileirão

Na noite da última segunda-feira, o Grêmio recebeu a Chapecoense na Arena e, apesar do susto que levou ao sofrer o gol de Anselmo Ramon, conseguiu a virada em cima do Verdão do Oeste.
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O placar favorável de 2 a 1 deu ao Tricolor a sua primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro 2021.
Antes da Chape, os comandados de Felipão haviam disputado seis partidas na Arena e saíram de campo sem os três pontos.
No total, o Grêmio tem sete partidas dentro de casa, com uma vitória, quatro empates e duas derrotas.