Grêmio vence a primeira como mandante no Brasileirão

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Na noite da última segunda-feira, o Grêmio recebeu a Chapecoense na Arena e, apesar do susto que levou ao sofrer o gol de Anselmo Ramon, conseguiu a virada em cima do Verdão do Oeste.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O placar favorável de 2 a 1 deu ao Tricolor a sua primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro 2021.

Antes da Chape, os comandados de Felipão haviam disputado seis partidas na Arena e saíram de campo sem os três pontos.