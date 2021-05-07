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futebol

Grêmio vai em busca da sétima vitória consecutiva

Tricolor vive um momento positivo dentro das quatro linhas e reencontra o Caxias mais uma vez...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 16:54

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:54

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
No próximo domingo, o Grêmio volta a campo na maratona de jogos de 2021, mas desta vez o desafio é pelo Campeonato Gaúcho, quando encara o Caxias pela semifinal.
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Mesmo com o excelente momento, aonde o Tricolor vem de goleada por 8 a 0 na Copa Sul-Americana, a ordem é não perder o foco e engatar mais um bom resultado para mostrar a sua força aos rivais.
Invencibilidade
Além de conquistar uma vaga na final do estadual, o Grêmio vai tentar manter uma marca positiva que é de vitórias consecutivas.
Desde o encontro diante do Caxias, válido pela fase de classificação do Campeonato Gaúcho, o Tricolor engatou uma sequência de seis triunfos.
Números
Ao longo do período, o Grêmio anotou 20 gols e a defesa foi vazada em apenas seis vezes.

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