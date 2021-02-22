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futebol

Grêmio vai disputar a Libertadores da América pela 21ª vez

Com a vitória diante do Furacão, o Tricolor Gaúcho vai jogar mais uma vez o torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 21:45

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 21:45

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite deste domingo, o Grêmio venceu o Athletico pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e de quebra garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.
Esta será a sexta participação seguida do Tricolor na competição continental, a 21ª em toda a história do torneio.
Nas 20 participações anteriores, o Grêmio faturou a taça em três ocasiões, a última delas aconteceu na temporada 2017.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Fase preliminar ou grupo?
Agora, o Tricolor decide em qual fase ele vai entrar. Se vencer a Copa do Brasil diante do Palmeiras, o Grêmio fica com a vaga direta na fase de grupos. Em caso de revés, o Tricolor entra na fase preliminar.

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