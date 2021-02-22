Grêmio vai disputar a Libertadores da América pela 21ª vez

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite deste domingo, o Grêmio venceu o Athletico pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e de quebra garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.

Esta será a sexta participação seguida do Tricolor na competição continental, a 21ª em toda a história do torneio.

Nas 20 participações anteriores, o Grêmio faturou a taça em três ocasiões, a última delas aconteceu na temporada 2017.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Fase preliminar ou grupo?