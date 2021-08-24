Grêmio vai com força máxima para encarar o Flamengo

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

Está tudo pronto no Grêmio. Após alguns dias de preparação, Luiz Felipe Scolari colocou a casa em ordem para encarar o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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Na equipe titular, o Tricolor terá força máxima. Diante da recuperação no Campeonato Brasileiro, o time gaúcho vai focar para avançar no torneio e passar pelo Rubro-Negro.

Para o jogo desta quarta-feira algumas voltas importantes acontecem. Na direita, Vanderson fica com a vaga e manda Rafinha para a esquerda. No meio-campo, Thiago Santos, que cumpriu suspensão no Brasileiro, entra com o intuito de reforçar a marcação.

No ataque, Miguel Borja é a esperança de gols para o Grêmio abrir vantagem em cima do Flamengo.