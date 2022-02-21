Grêmio vai com força máxima para disputa do Gre-Nal

Após vencer o São Luiz, o Grêmio consegue alguns dias de tranquilidade para pensar e projetar o duelo contra o Internacional, marcado para o próximo sábado.

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O técnico Roger Machado sabe que o jogo é importante no ambiente do Tricolor e garante força máxima para vencer o maior rival.

Como vou dizer que vou preservar no clássico, chegando com uma semana? Tiram o meu rim . Vamos com o que tiver de melhor à disposição. Estou chegando agora, preciso trabalhar e conhecer os meus atletas. Esses 10 dias que antecedem o clássico e o jogo da Copa do Brasil são muito importantes. Copa do Brasil é título importante, a parte financeira é importante, e o clássico é o clássico', projetou o treinador.

Copa do Brasil

Nem mesmo a Copa do Brasil, torneio que pode ajudar o Grêmio financeiramente, faz Roger Machado tirar o pé do Gre-Nal.

No sábado, o rival do Tricolor será o Internacional e três dias depois o time gaúcho mede forças com o Mirassol.