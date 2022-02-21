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futebol

Grêmio vai com força máxima para disputa do Gre-Nal

Tricolor tem um calendário apertado na próxima semana, mas vai encarar o maior rival com o que tem de melhor...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:19
Após vencer o São Luiz, o Grêmio consegue alguns dias de tranquilidade para pensar e projetar o duelo contra o Internacional, marcado para o próximo sábado.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O técnico Roger Machado sabe que o jogo é importante no ambiente do Tricolor e garante força máxima para vencer o maior rival.
Como vou dizer que vou preservar no clássico, chegando com uma semana? Tiram o meu rim . Vamos com o que tiver de melhor à disposição. Estou chegando agora, preciso trabalhar e conhecer os meus atletas. Esses 10 dias que antecedem o clássico e o jogo da Copa do Brasil são muito importantes. Copa do Brasil é título importante, a parte financeira é importante, e o clássico é o clássico', projetou o treinador.
Copa do Brasil
Nem mesmo a Copa do Brasil, torneio que pode ajudar o Grêmio financeiramente, faz Roger Machado tirar o pé do Gre-Nal.
No sábado, o rival do Tricolor será o Internacional e três dias depois o time gaúcho mede forças com o Mirassol.
Crédito: (Foto:Reprodução/Grêmio

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