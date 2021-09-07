Grêmio vai bancar contrato de Maicon até o fim, informa site

Crédito: Maicon fez história com a camisa do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio

A era Maicon chegou ao fim no Grêmio. Após seis temporadas pelo time gaúcho, atleta e diretoria entraram em acordo e rescindiram o contrato.

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Apesar do término da aliança, o Tricolor vai cumprir com o salário do jogador até dezembro deste ano, data que encerraria o acordo, segundo o ge.

Despedida

Depois de passar alguns dias ao lado dos familiares, Maicon regressou a Porto Alegre na última segunda-feira e foi recepcionado no aeroporto pela torcida.