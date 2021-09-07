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futebol

Grêmio vai bancar contrato de Maicon até o fim, informa site

Camisa 8 encerrou o seu ciclo no Tricolor, mas terá o salário bancado até o fim do ano...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 19:31
Crédito: Maicon fez história com a camisa do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio
A era Maicon chegou ao fim no Grêmio. Após seis temporadas pelo time gaúcho, atleta e diretoria entraram em acordo e rescindiram o contrato.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do término da aliança, o Tricolor vai cumprir com o salário do jogador até dezembro deste ano, data que encerraria o acordo, segundo o ge.
Despedida
Depois de passar alguns dias ao lado dos familiares, Maicon regressou a Porto Alegre na última segunda-feira e foi recepcionado no aeroporto pela torcida.
Nesta terça-feira, o jogador compareceu ao CT Luiz Carvalho e recebeu o carinho dos ex-companheiros. Agora, a ideia é que na quarta-feira ele conceda a última entrevista no Tricolor ao lado do presidente Romildo Bolzan.

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