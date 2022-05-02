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futebol

Grêmio vai aguardar eleição para discutir renovação de Kannemann

Clube vai esperar definição do pleito para bater o martelo sobre vínculo do zagueiro...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:20
Um dos símbolos das grandes vitórias do Grêmio nos últimos anos, Kannemann está com o futuro incerto no clube. O contrato do zagueiro encerra no fim do ano e a gestão de Romildo Bolzan não vai sentar para conversar sobre renovação de vinculo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE BDe acordo com o 'ge', caberá a nova diretoria, que toma possa no fim do ano, decidir se fica ou não com Kannemann. Ídolo da torcida, o argentino tem sofrido com lesões nos últimos tempos e a condição física será reavaliada antes da renovação.
Com Kannemann no elenco, o Grêmio faturou Libertadores da América, Recopa Sul-Americana e o pentacampeonato do Gauchão.
Crédito: Argentinotemmaisde200jogoscomoTricolor(LucasUebel/GrêmioFBPA

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