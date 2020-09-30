Grêmio trabalha para renovar com joia da base

Um dos destaques da Copa do Mundo Sub-17, o jovem Pedro Lucas está na pauta de renovações do Grêmio. A equipe Tricolor busca ampliar o contrato do jovem que tem tudo para ganhar espaço no time de Portaluppi no futuro. Com vínculo até agosto de 2021, o jovem já recebeu a sinalização do tricolor para estender o seu contrato. Recentemente, Pedro recebeu sondagens de fora do país, mas a sua vontade é permanecer em Porto Alegre.