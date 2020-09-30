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futebol

Grêmio trabalha para renovar com joia da base

Campeão do Mundo com o Brasil Sub-17, Pedro Lucas deve acertar a sua continuidade em breve...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 17:09
Crédito: Instagram/Pedro Lucas
Um dos destaques da Copa do Mundo Sub-17, o jovem Pedro Lucas está na pauta de renovações do Grêmio. A equipe Tricolor busca ampliar o contrato do jovem que tem tudo para ganhar espaço no time de Portaluppi no futuro. Com vínculo até agosto de 2021, o jovem já recebeu a sinalização do tricolor para estender o seu contrato. Recentemente, Pedro recebeu sondagens de fora do país, mas a sua vontade é permanecer em Porto Alegre.
Copa do Mundo Sub-17
Na campanha que culminou com o título, Pedro Lucas disputou cinco partidas pela Seleção e deu duas assistências.
Trajetória
Natural de Colatina, no Espírito Santo, o jogador de 18 anos participou da campanha do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior nessa temporada, atuando em seis partidas. O time Tricolor chegou a final da competição e foi vice-campeão.

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