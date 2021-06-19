Grêmio torce contra rivais para não se complicar no Brasileirão

Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

O Campeonato Brasileiro está no início, mas todo cuidado é pouco para não se complicar e passar o torneio na luta pela permanência.

Antes de a bola rolar, o Grêmio figurava como um dos favoritos ao título, mas tem encontrado uma grande dificuldade nas primeiras exibições.

Com três derrotas consecutivas, o Tricolor é o único que não pontuou e aparece na lanterna do torneio para a chateação do seu torcedor.

Sem jogo no fim de semana, o Grêmio terá pela frente alguns dias na torcida para que seus rivais diretos na parte de baixo não somem pontos.

Caso São Paulo, Chape, Juventude e América-MG vençam seus compromissos, o Tricolor estará ‘fadado’ a passar ao menos mais duas rodadas dentro do Z-4.