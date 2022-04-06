Grêmio terá setor de estádio interditado no início da Série B

A Série B começa para o Grêmio no próximo fim de semana e a equipe sabe que nos primeiros 7 jogos como mandante não terá o setor norte do seu estádio liberado.

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Devido a invasão de campo contra o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho foi penalizado pelo STJD.

Internamente, o Tricolor estuda recorrer da decisão e ter 100% da capacidade do seu estádio liberado para o torcedor.

A estreia do Tricolor em casa será no dia 15 de abril, quando encara a Chapecoense, na Arena.