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futebol

Grêmio terá setor de estádio interditado no início da Série B

Por conta da invasão contra o Palmeiras na temporada passada, o arquibancada norte está suspensa...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 14:57

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:57

A Série B começa para o Grêmio no próximo fim de semana e a equipe sabe que nos primeiros 7 jogos como mandante não terá o setor norte do seu estádio liberado.
VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Devido a invasão de campo contra o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho foi penalizado pelo STJD.
Internamente, o Tricolor estuda recorrer da decisão e ter 100% da capacidade do seu estádio liberado para o torcedor.
A estreia do Tricolor em casa será no dia 15 de abril, quando encara a Chapecoense, na Arena.
Crédito: (Foto:Reprodução/TwitterGrêmio

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