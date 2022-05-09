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futebol

Grêmio terá semana livre para se recuperar do revés frente ao Cruzeiro

Próximo embate do Tricolor pela Série B ocorre somente no dia 16 de maio...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:39
Em temporada onde o espaço entre jogos é habitualmente muito curto, o Grêmio pode se considerar um privilegiado no aspecto da preparação visando o seu próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de perder por 1 a 0 do Cruzeiro no último domingo (8), em Belo Horizonte, a equipe só fará seu jogo seguinte na competição no próximo dia 16 de maio. No confronto em questão, o Imortal volta a atuar como visitante, frente ao Ituano, no Novelli Júnior.
Um dos pontos a ser trabalhado pelo técnico Roger Machado durante a semana de treinos certamente irá se basear no aumento da velocidade em mudar a bola de lado no campo. Algo que, em sua visão, acabou sendo um elemento importante na derrota gremista do fim de semana.
O treinador do Imortal fez a avaliação diante do questionamento se o sistema de jogo imposto pelo adversário, de alguma forma, chegou a surpreender sua equipe. Situação essa que Roger não concorda, mesmo admitindo que houve superioridade do time mineiro na partida:
- Não foi surpresa a formatação do Cruzeiro. A ideia era que a gente conseguisse trocar de corredor assim que retomava a bola por um lado, mas de fato, na prática, conseguimos poucas vezes acionar esse segundo momento. Nossos atacantes foram sacrificados na partida porque é a forma que você tem de marcar com dois extremas abertos pelo lado, mais três jogadores por dentro e não oferecer as profundidades ao adversário.
Crédito: Imortalfoiderrotadopor1a0emBeloHorizonte(Divulgação/GrêmioFBPA

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