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futebol

Grêmio terá a dupla Geromel e Kannemann contra o Palmeiras

Dupla é a esperança para que o sistema defensivo possa ir bem neste domingo...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 15:54
Crédito: Dupla é uma das zagas mais vitoriosas do Tricolor (Lucas Uebel/Divulgação
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a situação do Grêmio é delicada e o time precisa de pontos para evitar o terceiro rebaixamento da sua história.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Neste domingo, o Tricolor encara o Palmeiras, que chega ao Rio Grande do Sul embalado por três vitórias consecutivas.
Para um desafio complicado, o grande trunfo do Grêmio vem do sistema defensivo. Após um longo período, Geromel e Kannemann irão formar a dupla de zaga titular.
No caso de Geromel a novidade é grande, pois o jogador ficou muito tempo fora de combate. Kannamann atuou nas últimas partidas do time gaúcho.
Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Alisson; Diego Souza.

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