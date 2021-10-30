Grêmio terá a dupla Geromel e Kannemann contra o Palmeiras

Crédito: Dupla é uma das zagas mais vitoriosas do Tricolor (Lucas Uebel/Divulgação

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a situação do Grêmio é delicada e o time precisa de pontos para evitar o terceiro rebaixamento da sua história.

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Neste domingo, o Tricolor encara o Palmeiras, que chega ao Rio Grande do Sul embalado por três vitórias consecutivas.

Para um desafio complicado, o grande trunfo do Grêmio vem do sistema defensivo. Após um longo período, Geromel e Kannemann irão formar a dupla de zaga titular.

No caso de Geromel a novidade é grande, pois o jogador ficou muito tempo fora de combate. Kannamann atuou nas últimas partidas do time gaúcho.