Grêmio tenta quebrar marca ruim contra os gigantes de São Paulo

Na próxima sexta-feira, o Grêmio, que ainda sonha com o título do Brasileirão, viaja até a capital paulista para encarar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do torneio nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além de continuar perto do pelotão de elite do BR-20, o time de Portaluppi vai tentar a primeira vitória contra um dos gigantes do futebol paulista na competição.
Nos cinco jogos até o momento, o Tricolor foi superado uma vez e empatou as outras quatro. A única derrota foi contra o Santos, na Vila Belmiro.
Diante do Palmeiras, adversário desta semana, o Grêmio recebeu o Verdão na Arena e suou para obter o resultado de 1 a 1, com direito a gol nos minutos finais.
Veja o desempenho do Tricolor contra os gigantes paulistas:
Grêmio 0 x 0 CorinthiansGrêmio 1 x 1 PalmeirasSantos 2 x 1 GrêmioSão Paulo 0 x 0 GrêmioCorinthians 0 x 0 Grêmio