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futebol

Grêmio tenta quebrar marca negativa como mandante

Nos dois últimos jogos em casa, o Tricolor foi superado pelo Flamengo e Corinthians...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 17:45
Crédito: Divulgação/Camejo Comunicação
O domingo é decisivo para o Grêmio. Na Arena, o Tricolor volta a campo e mede forças contra o Ceará, time que é comandado por Tiago Nunes.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o jogo do fim de semana, o time gaúcho quer dar um chega pra lá na crise e acabar com a sequência ruim dentro de casa.
Nos últimos dois jogos (Flamengo e Corinthians), o Grêmio foi derrotado nas duas oportunidades e não marcou gols.
O último triunfo como mandante ocorreu diante do Bahia. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0.
Classificação
Com 17 pontos conquistados, o Grêmio é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro.

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