Grêmio tenta quebrar marca negativa como mandante

Crédito: Divulgação/Camejo Comunicação

O domingo é decisivo para o Grêmio. Na Arena, o Tricolor volta a campo e mede forças contra o Ceará, time que é comandado por Tiago Nunes.

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Para o jogo do fim de semana, o time gaúcho quer dar um chega pra lá na crise e acabar com a sequência ruim dentro de casa.

Nos últimos dois jogos (Flamengo e Corinthians), o Grêmio foi derrotado nas duas oportunidades e não marcou gols.

O último triunfo como mandante ocorreu diante do Bahia. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0.

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