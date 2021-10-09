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futebol

Grêmio tenta quebrar jejum de vitórias contra o Santos

Nos últimos cinco duelos, o Tricolor não conseguiu vencer o Peixe e precisa mudar a história neste fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 13:42

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:42

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na tarde de domingo, o Grêmio visita o Santos na Vila Belmiro e tenta quebrar a má fase no Campeonato Brasileiro, onde o time figura a temida zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além da possibilidade de sair do Z-4 em caso de vitória, o Tricolor luta para acabar com o jejum de vitórias na casa do Peixe.
Desde 2019, quando venceu no 1º turno do Brasileirão, os dois times se enfrentaram em mais cinco oportunidades. No total, foram três vitórias do Peixe e dois empates.
Em meio a esses duelos, Grêmio e Santos disputaram uma eliminatória pelas quartas de final da Libertadores. Deu Peixe e com direito a goleada.
Veja os resultados
2019: Santos 0 x 3 Grêmio - Brasileirão
2019: Grêmio 1 x 2 Santos - Brasileirão
2020: Santos 2 x 1 Grêmio - Brasileirão
2020: Grêmio 1 x 1 Santos - Libertadores
2020: Santos 4 x 1 Grêmio - Libertadores
2021: Grêmio 2 x 2 Santos - Brasileirão

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