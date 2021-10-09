Grêmio tenta quebrar jejum de vitórias contra o Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na tarde de domingo, o Grêmio visita o Santos na Vila Belmiro e tenta quebrar a má fase no Campeonato Brasileiro, onde o time figura a temida zona de rebaixamento.

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Além da possibilidade de sair do Z-4 em caso de vitória, o Tricolor luta para acabar com o jejum de vitórias na casa do Peixe.

Desde 2019, quando venceu no 1º turno do Brasileirão, os dois times se enfrentaram em mais cinco oportunidades. No total, foram três vitórias do Peixe e dois empates.

Em meio a esses duelos, Grêmio e Santos disputaram uma eliminatória pelas quartas de final da Libertadores. Deu Peixe e com direito a goleada.

Veja os resultados

2019: Santos 0 x 3 Grêmio - Brasileirão

2019: Grêmio 1 x 2 Santos - Brasileirão

2020: Santos 2 x 1 Grêmio - Brasileirão

2020: Grêmio 1 x 1 Santos - Libertadores

2020: Santos 4 x 1 Grêmio - Libertadores