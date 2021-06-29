Grêmio tenta manter tabu de cinco anos contra o Juventude

Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio de Tiago Nunes quer engatar uma boa sequência de vitórias e o adversário para iniciar a reação é o Juventude, no Alfredo Jaconi.
Mesmo na lanterna do torneio nacional, a torcida gremista se apega a qualquer motivo para confiar na vitória e o desempenho na casa do Jaconero é o combustível para criar confiança.
Desde 2016 o Tricolor não sabe o que é perder no Alfredo Jaconi. A última derrota foi há cinco anos, pela semi do Gauchão. Nos outros quatro encontros, o Grêmio venceu três e empatou um.
Juventude 2 x 0 Grêmio - Gauchão 2016Juventude 0 x 2 Grêmio - Gauchão 2018Juventude 0 x 6 Grêmio - Gauchão 2019Juventude 0 x 0 – Copa do Brasil2019Juventude 0 X 1 Grêmio - Copa do Brasil 2020