Grêmio tenta acabar com jejum dentro de casa

Crédito: Divulgação/Camejo Comunicação

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o fim de semana é decisivo para o Grêmio e principalmente ao técnico Tiago Nunes, que tem a necessidade da vitória para segurar o cargo.

Além dos números internos, o Tricolor quer iniciar a sua reação com dias mais tranquilos ao quebrar a marca de três partidas sem vencer dentro de casa.

O último triunfo como mandante ocorreu na Terceira Fase da Copa do Brasil, quando bateu o Brasiliense por 2 a 0.