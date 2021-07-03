Grêmio tenta acabar com jejum dentro de casa

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o fim de semana é decisivo para o Grêmio e principalmente ao técnico Tiago Nunes, que tem a necessidade da vitória para segurar o cargo.
Além dos números internos, o Tricolor quer iniciar a sua reação com dias mais tranquilos ao quebrar a marca de três partidas sem vencer dentro de casa.
O último triunfo como mandante ocorreu na Terceira Fase da Copa do Brasil, quando bateu o Brasiliense por 2 a 0.
Desde então, o Tricolor disputou três partidas com dois empates e uma derrota. O Grêmio anotou dois gols e levou três