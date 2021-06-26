Grêmio tenta a primeira vitória no Brasileirão diante do Fortaleza

Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na última quinta-feira o Grêmio recebeu o Santos na Arena e em partida movimentada, ficou no empate por 2 a 2, o que deu ao Tricolor o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro.

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Apesar de não perder, o Tricolor permanece na lanterna da competição e precisa se recuperar o quanto antes.

Dentro do clube, elenco e comissão técnica focam no jogo contra o Fortaleza e deixam claro que precisam somar pontos para deixar a temida zona de rebaixamento.