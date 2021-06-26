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Grêmio tenta a primeira vitória no Brasileirão diante do Fortaleza

Lanterna do Brasileiro, o Tricolor tenta iniciar a sua recuperação no torneio...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 12:00
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na última quinta-feira o Grêmio recebeu o Santos na Arena e em partida movimentada, ficou no empate por 2 a 2, o que deu ao Tricolor o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro.
+ CR7 perto de se isolar no topo! Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Apesar de não perder, o Tricolor permanece na lanterna da competição e precisa se recuperar o quanto antes.
Dentro do clube, elenco e comissão técnica focam no jogo contra o Fortaleza e deixam claro que precisam somar pontos para deixar a temida zona de rebaixamento.
O Cuiabá, primeiro time fora do Z-4, aparece com 3 pontos. Ou seja, um triunfo do Tricolor pode tira-lo dos quatro piores da competição.

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